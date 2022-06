Inzendingen van Espelodijk winnen optocht in Espelo

De winnende praalwagen van Espelodijk-Zuid had de bloemetjes en de bijtjes als thema, een verwijzing naar de aanleg van de bloemenakkers in de bermen langs wegen in de gemeente Rijssen-Holten. De deelnemers waren uitgedost als vogelverschrikkers om ‘de bloemetjes op ’t land, in het bos en de bermen te beschermen’. Volgens voorzitter Remco Rensen van de School- en Volksfeestcommissie Espelo is dit initiatief van Greun Holten in deze buurtschap ontstaan en overgenomen door de gemeente in een poging de biodiversiteit te verbeteren.