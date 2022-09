Is Dorpskerk in Wierden onveilig? Drager durft toren niet in om Nederlandse vlag op te hangen

Echte voetbalfa­mi­lies en bijzondere supporters vormen historie van 100-jarig sv Enter

ENTER - Een café als clubhuis, spelersvervoer in de vleeswagen van Lammertink en lovende woorden van voetbalheld Johan Cruijff: het zijn enkele details in het jubileumboek van de 100-jarige voetbalvereniging SV Enter. „Een naslagwerk dat over tientallen jaren nog leuk is om te lezen”, zegt samensteller André Ezendam.

