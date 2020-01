Jaar cel geëist tegen drugshandelaar in Rijssen: ‘U hielp kinderen verslaafd te maken’

GroenLinks wil gedeelte­lijk vuurwerk­ver­bod in Hellen­doorn

15:34 NIJVERDAL - GroenLinks wil graag weten hoe de bevolking van Hellendoorn denkt over het instellen van een (gedeeltelijk) vuurwerkverbod in deze gemeente. Deze collegepartij heeft daarom direct na de turbulent verlopen jaarwisseling een poll geopend op Facebook. „Dit is voor ons een experiment”, zegt fractievoorzitter Anja ter Harmsel.