Jan Herman (54) werd na een weekje skiën ‘het corona-uithangbord van Holten’: ‘Weet nog dat ik wit licht zag’

Rianne (22) leert haar volgers op Instagram alles over kaas: ‘Ga elke week naar een nieuwe kaasboer’

11 maart ZUNA - Rianne Slotboom zit in het tweede jaar van de Cas Spijkers Academie. Haar passie als gastronoom en sommelier in opleiding is geen wijn, maar kaas. Dagelijks informeert de 22-jarige de volgers van @kaas.meisje op Instagram over bijzondere kazen, leuke weetjes en bezoeken aan kaasboerderijen. Hoog tijd voor vijf vragen.