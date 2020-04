Jan Herman uit Holten balanceerde op randje van leven en dood door coronavirus

5 vragen aan Bibliothe­ken Wierden en Enter stillen leeshonger nu online: ‘Nog steeds veel te bieden’

4 april WIERDEN/RIJSSEN/NIJVERDAL - De bibliotheken in de Reggestreek houden als gevolg van de coronamaatregelen hun deuren gesloten tot in elk geval 29 april. Interim-directeur Henriette Gerrits van de leeszalen in Wierden en Enter vertelt hoe de digitale dienstverlening toch doorgaat.