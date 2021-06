Jasmijn (9) wil meer aandacht voor zwerfafval en schreef een brief aan Mark Rutte

WIERDEN - Boos en verdrietig is Jasmijn van Engelen (9) uit Wierden. Ze schreef een brief aan Mark Rutte met daarin een dringende boodschap. Ze maakt zich grote zorgen over haar toekomst. Niet omdat ze nog niet weet wat ze later wil worden - waarschijnlijk iets in de politiek - maar meer om de schadelijke gevolgen van zwerfafval. „Mensen beseffen niet wat ze de natuur aandoen.”

1. Waarom maak jij je zo boos en verdrietig om zwerfafval?

Jasmijn van Engelen: „Mensen beseffen niet hoe lang iets nodig heeft om te verteren. En dieren raken verstrikt in plastic of eten het op en gaan dood. Dat vind ik erg. Daar word ik heel verdrietig van. Mijn ouders zetten zich niet zo in als ik doe, maar zij hebben mij wel geleerd om geen afval op de grond te gooien.”

2. Je hebt zelfs een brief naar de minister-president geschreven. Wat stond erin?

„Dat ik mij zorgen maak. Om de toekomst van mijzelf en anderen.”

3. Je kreeg antwoord. Wat schreef Rutte?

„Ik kreeg een brief terug namens de minister-president. Hij vond het goed dat ik dit doe. Ik moest contact opnemen met de burgemeester van Wierden, omdat zij beter kon zien wat er moet gebeuren tegen zwerfafval in mijn woonplaats.”

4. Dat heb je gedaan. Welke ideeën heb je met de burgemeester besproken?

„Ik vroeg waarom er minder afvalbakken zijn. Die waren wegbezuinigd. Dat vond ik raar. De burgemeester gaat hopelijk nieuwe afvalbakken plaatsen. Ik vind dat er opraapdagen georganiseerd moeten worden en dat scholen meer lessen moet besteden aan zwerfafval. Op mijn school de Morgenster rapen we al afval op. Dat zouden anderen ook in Wierden kunnen doen. Wethouder Richard Kortenhoeven is deze week op school geweest. We hebben gesproken over wat we kunnen doen.”

5. Na de zomer ga je ook echt met de gemeente om tafel en je ideeën concreet bespreken. Wat moet er zeker in je van plan van aanpak zitten?

„Ik wil veel meer prullenbakken zien en we moeten mensen nog meer bewust maken over wat er gebeurt als ze hun troep op straat en in de natuur weggooien.”