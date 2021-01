Jeugd Rijssen-Holten vindt homoseksualiteit raar of verkeerd: scholen begrijp er niets van

Driewieler gestolen bij wooncom­plex in Rijssen: ‘Eigenaar is afhanke­lijk van vervoers­mid­del’

2 januari RIJSSEN - Een wooncomplex aan de Arkeheem in Rijssen is in de nacht van donderdag op vrijdag een driewieler gestolen. De politie is verbolgen over de brutale diefstal en heeft de zaak in onderzoek: ‘De eigenaar is afhankelijk van dit vervoersmiddel.’