Johan en Mien uit Hellendoorn vieren briljanten huwelijksfeest: ‘Wel een eigen mening blijven houden’

HELLENDOORN - Hij is 93 jaar en zij is 89 jaar oud. Deze maandag vieren ze hun 65-jarig huwelijk aan de Hilgenbosweg. Een zeldzaamheid op zich, want zowel Johan als Mien Hegeman kunnen nog ‘goed’. Wat hun geheim is? „We zijn altijd harde werkers geweest en weten wat doorzetten is.”

Op bezoek bij Johan en Mien hoef je niet bang te zijn voor ongemakkelijke stiltes, want praten, dat kunnen ze. Waar de één het verhaal van hun leven samen even kwijt is, vult de ander het wel aan. „We leerden elkaar kennen op dansles in café Olthof aan de Ommerweg. Een danser ben ik niet echt, maar dat deed je toen gewoon”, vertelt de bruid over hun eerste ontmoeting.

Met broer een huis gebouwd

Johan werd geboren in Hulsen en Mien in Marle. Ze woonden dus dichtbij elkaar. „We kregen al snel verkering en na zes jaar trouwden we”, aldus de bruidegom. „Aan de Tempelweg in Hulsen hebben mijn broer en ik een nieuw huis gebouwd en daar zijn we gaan wonen.”

Ze hadden er een ‘prachttijd’, zoals ze zelf zeggen. „Onze zes kinderen werden er geboren en groeiden in de vrije natuur op. Het was een paradijs voor ze”, zegt Mien. „Johan werkte bij Nijverdal ten Cate, tot hij met de VUT ging. Ik zorgde voor de kinderen, en we hadden een grote moestuin. Dus verveeld hebben we ons niet.”

Tussenweg vinden

En hoe ze het zo lang in de liefde hebben volgehouden? „Tja, weet je”, zegt de bruidegom, „je moet wel een eigen mening blijven houden. En als je het niet met elkaar eens bent, moet je een tussenweg vinden. Belangrijk is wel dat je je aan je woord houdt als je iets hebt afgesproken.”