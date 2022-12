Jongetje met onbekend letsel naar ziekenhuis na val bij kinderopvang in Rijssen

Celstraf dreigt voor op seks beluste pizzabak­ker uit Wierden die niet van zijn vrouwelij­ke personeel kon afblijven

WIERDEN - Een bijbaantje in de plaatselijke pizzeria liep voor twee, toen nog minderjarige, meisjes uit Wierden uit op een drama. De eigenaar zou de twee over een langere periode hebben aangerand in een opslagruimte en in het bijzijn van andere personeelsleden. Doordat een van de twee voor haar bijbaantje zwart betaald werd durfde ze niks tegen Mario A. (56) te beginnen. Het OM eiste donderdag een gevangenisstraf van tien maanden tegen de man.

