Jurgen van Houdt volgt Arco Hofland op als burgemeester van Rijssen-Holten: ‘Besef dat ik grote schoenen heb op te vullen’

Het is goed wonen in een noabershof­je in Twente. En er komen er steeds meer van: ‘Mensen zijn ontzettend blij’

Een duurzame, compacte en levensbestendige woning in een hofje: de woonvorm van weleer is terug van weggeweest. In Rijssen opende dit jaar de eerste Noabershof. Hoe staat het met andere bouwplannen in de Reggestreek?

7 december