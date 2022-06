Juventa ’12 in Wierden breidt uit met nieuw voetbalveld: ‘Drukte is flink toegenomen’

WIERDEN - Sportpark ’t Lageveld gaat uitbreiden. Voetbalclub Juventa ’12 krijgt er op korte termijn een kakelvers grasveld bij. „Hard nodig”, zegt clubvoorzitter Bas Schasfoort. „Sinds we op zaterdag voetballen, is het flink drukker op onze voetbalvelden.”

Dat betekent dat Juventa ’12 straks de beschikking heeft over vier grote wedstrijdvelden. „Momenteel hebben we er drie, waarvan twee met kunstgras”, geeft Schasfoort aan.

Aan gebruikers is in elk geval geen gebrek. „Vlak voor de coronacrisis zijn we met Juventa overgeschakeld op zaterdagvoetbal. Ons eerste elftal speelt meestal op tijd, dus dan kan het soms best druk worden. Hierdoor krijgen we meer ruimte.”

Volgens de voorman is de uitbreiding van de westkant van het sportpark de eerste in lange, lange tijd. „Misschien is het zelfs wel de allereerste echte uitbreiding in de geschiedenis van Juventa en Omhoog.”

In september

In totaal gaat het om een stuk grond van 9.150 vierkante meter naast het huidige sportpark aan de kant van de Vlierdijk. De grond is nu nog in handen van de gemeente Wierden en wordt binnenkort verkocht aan de Stichting Sportbelangen Wierden. Die stichting overziet en beheert de terreinen van Wierdense sportverenigingen en heeft de meeste grond ook in eigendom.

Sportbelangen betaalt 45.750 euro voor de grond, maar hoeft daarvoor niet direct in eigen buidel te tasten. De gemeente Wierden leent de stichting daarvoor het geld. „We hadden gehoopt dat we het nieuwe veld al in september gebruiksklaar konden maken, maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken”, zegt Schasfoort. „Nu zijn we vooral blij als het koopproces dan achter de rug is.”

Inleveren

Door de aankoop gaat Juventa ’12 er in ruimte wel op vooruit, al levert de club aan de andere kant van het terrein een veldje in. Een veld dat vooral door jeugd wordt gebruikt. „Tennisvereniging Beukersweide heeft wel oren naar dat stuk grond. Die club doet daar momenteel onderzoek naar of ze dat bij hun terrein aan kunnen trekken. Zeker is dat nog niet.”