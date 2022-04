Kampus Rijssen moet ‘place to be’ worden

RIJSSEN - Het hoogste punt van de nieuwbouw van Kampus aan de Reggesingel is donderdagmiddag uitgebreid gevierd. Het centrum voor vakopleidingen in Rijssen is van binnen nog lang niet af maar de gebruikers konden toch al een kijkje nemen. In september dit jaar stromen duizenden jongeren per week het nieuwe centrum in en uit.

Wie in Rijssen of omgeving woont en een vakopleiding in de zorg, infra, bouw of zorg wil doen, krijgt te maken met Kampus. Dat is de naam die eerder is gekozen voor het gebouw waarin een conglomeraat van vakopleidingen een plekje krijgt. Het pand op de hoek van de Reggesingel en de Morsweg meet 11.000 vierkante meter. Iets meer dan een derde daarvan (3.600 vierkante meter) is de afgelopen maanden nieuw gebouwd. Op de plek stond heel vroeger de kamgarenfabriek van Ter Horst, de reden waarom Kampus met een ‘K’ wordt geschreven.

Niet alleen de bouwers van Ter Steege liepen er donderdagmiddag rond, ook vertegenwoordigers van de deelnemende instellingen. En dat zijn er heel veel. Precies zoals de bedoeling is. De Kampus moet een soort snijpunt worden tussen onderwijs en bedrijfsleven. Alleen bij metaalopleider REMO zijn al meer dan zeventig bedrijven aangesloten. De nieuw opgerichte Stichting Kampus wil de komende jaren nog veel meer bedrijven koppelen aan Kampus. Overigens worden er in het gebouw ook om- en bijscholingen gegeven voor volwassenen. De opzet is om zoveel mogelijk van dit soort vakopleidingen in Kampus te integreren.

Buitenterras

Veel bezoekers waren voor het eerst in het nieuwe gebouw. Op de bovenste afdeling, waar de zorg een plekje krijgt, wees de gids van dienst glimlachend op het buitenterras waar personeel de vrijdagmiddagborrel kan houden. Met uitzicht over Rijssen.

Quote We moeten de jongeren zien te verleiden. Dat is het doel van Kampus John van der Vegt, ROC van Twente

Op de tweede etage is de Kampus ingericht. Een grote multifunctionele ruimte waar de gezamenlijke huurders, los van hun eigen afdeling, leuke dingen kunnen doen. Op het presentatiescherm zag het er allemaal licht, modern en hip uit. Zover is het nog niet. De wanden zijn nog niet klaar, er ligt nog een ruwe betonvloer en op verschillende plekken staan steigers.

Het komt echter allemaal goed de komende maanden en het enthousiasme bij de verzamelde gebruikers was groot. Iedereen komt straks via de centrale ingang naar binnen waarna de verschillende afdelingen zich ontvouwen. „Dit moet de place to be worden”, zei wethouder Bert Tijhof. Of, zoals John van der Vegt, topman van het ROC van Twente, het samenvatte: „Bijna de helft van de 15- en 16-jarigen in Twente weet nog niet wat ze wil. We moeten die jongeren zien te verleiden. Dat is het doel van Kampus.”