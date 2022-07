Kandidaat 65 krijgt huurhuis in Wierden, en ‘nummer 2' grijpt mis: hoe kan dat?

Dennis van Dam verkoopt eetcafé De Gulle Goedzak in Nijverdal en gaat zich meer toeleggen op zangcarriè­re

NIJVERDAL - De Hellendoornse horecaondernemer Dennis van Dam stopt per 1 september met De Gulle Goedzak in Nijverdal. Hij heeft de exploitatie van dit eetcafé aan de Grotestraat verkocht aan een jong Chinees horecastel, dat nu nog in Doetinchem actief is en in Nijverdal voor zichzelf wil beginnen.

14 juli