Kapotte vrachtwagen op A1 bij Holten zorgt voor flinke file

‘Klassieke’ jongeren in Nijverdal gezocht

5 december NIJVERDAL - De werkgroep Muziek onder de Trap is naarstig op zoek naar nieuwe leden, die willen helpen bij het organiseren van klassieke concerten, die vrijwel maandelijks in de hal (onder de trap) van het Huis voor Cultuur en Bestuur in Nijverdal worden gehouden.