Kappen bos bij Haarle en Nijverdal is afgerond

De megaklus op de Sallandse Heuvelrug om het heidegebied te vergroten is in volle gang. Het kappen van het bos aan de Paltheweg bij Haarle, de Bergleidingweg, Rietslenkpad en Holterweg in Nijverdal is inmiddels afgerond en er zijn verbindingen gemaakt met het omliggende open (weide)landschap.