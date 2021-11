Kavelverloting in Nijverdal kent vooral verliezers: ‘Het was zo’n mooi huwelijkscadeau geweest’

Toneelclub Met Mekaa uit Enter kiest in jubileum­jaar voor voorstel­ling over boer met emigratie­plan­nen

ENTER - Het veertigjarige jubileum glijdt vrijwel ongemerkt aan ze voorbij. Toch gaan ze gewoon door. Over een paar weken staat de Enterse toneelclub Met Mekaa weer op de planken. Dit keer alleen in het Rijssense Parkgebouw. Over een boer die wil emigreren vanwege de regeldruk.

8 november