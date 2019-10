Kerkelijk verzet tegen horror-event Screams in Avonturenpark Hellendoorn verstomd

Bedreigingen

De gemeente Hellendoorn, overkoepelende Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn en de predikanten keerden zich toen eensgezind tegen dit soort bedreigingen. In de Raad van Kerken werd afgesproken dat de aangesloten geloofsgemeenschappen het op een later moment nog eens over deze kwestie zouden hebben Dat gesprek is volgens secretaris Adri Kodde ergens begin 2019 gevoerd, maar daaruit kwam zoals verwacht geen eensgezind standpunt naar voren.

Geen behoefte

Kodde: „De één vraagt zich af waar dit nu eigenlijk over gaat, terwijl een ander vindt dat gelovigen hier verre van moeten blijven. We wilden een gesprek met Peul, maar die gaf aan hieraan geen behoefte te hebben. Dat vinden we wel jammer, want dan hadden we er nogmaals bij hem op kunnen aandringen bij het organiseren van een volgende editie van Screams ook rekening te houden met de gevoelens van sommige gelovigen.” Kodde geeft aan tot nu toe niets te hebben vernomen over mogelijke kerkelijke acties tegen de editie van 2019.