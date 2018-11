Kerken Rijssen slaan alarm vanwege hardstyle in Lucky

RIJSSEN - Onder christenen in Rijssen is de nodige commotie ontstaan over de hardstyle-avond 'Focus-Raw from the East' in uitgaansgelegenheid Lucky aan de Morsweg. In de Reggestad is een interkerkelijke oproep verspreid, die gelovigen oproept vrijdagavond tegen dit 'satanische' evenement in het geweer te komen.