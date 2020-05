Kettingbotsing op A1 bij Holten

Branden teisteren Rijssen: ‘Op deze onrust zit niemand op te wachten’

14 mei RIJSSEN - Opnieuw was het raak in Rijssen. Een schuur aan de Venegge werd in de nacht van woensdag op donderdag door een brand volledig verwoest. De politie vermoedt brandstichting en onderzoekt of er een verband is met een schuurbrand van een dag ervoor. En met eerdere branden. „Dit nemen we serieus.”