Kinderen schuiven buis door brugleuning in Rijssen: fietser gewond door val

Wonen in Schildhof in hartje Rijssen? Er zijn nog vele wachtenden voor u...

11 september RIJSSEN - Nog voor er een steen is gelegd is al glashelder dat woon-winkelcomplex Schildhof in hartje Rijssen evenzo goed drie keer groter had mogen worden. Voor de maximaal 26 wooneenheden hebben zich al 250 belangstellenden gemeld, want centraler in het centrum kun je niet wonen.