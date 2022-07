Kinderkermis Nijverdal na dagje ‘hittesluiting’ woensdag pas later open

NIJVERDAL - De kinderkermis in Nijverdal besloot haar attracties vanwege de extreme hitte op dinsdag te sluiten. Op woensdag gaan de attracties later open. Kermis-organisator René Duursma heeft zo'n drastisch besluit nooit eerder hoeven nemen.

Op het Henri Dunantplein staan sinds zondag verschillende attracties opgesteld, speciaal voor kinderen. Zo kunnen ze met hun ouders in het rond draaien in dansende theekopjes, een suikerspin kopen of op de rug meevliegen met Jumbo de olifant. Maar dinsdag loopt de temperatuur op tot bijna 40 graden, en dan is het stil op straat. Geen lachende kinderen, geen kermislichten en geen sfeermuziek.

Blaren op je billen

„We moeten de exploitanten, medewerkers maar ook het publiek in bescherming nemen. Anders krijg je straks nog blaren op de billen bij de draaimolen”, vertelt Duursma. Maandagavond maakte hij het besluit bekend. Die dag merkte hij al dat er een stuk minder bezoekers kwamen vanwege de warmte, zeker in het warme centrum. Pas vlak voor sluitingstijd toen het afkoelde, gingen gezinnen weer op pad.

Quote Het is te warm, zeker met kinderen. Het is vandaag gewoon erg extreem weer René Duursma

„Ik kan me geen situatie bedenken waarin we deze keuze eerder hebben gemaakt", vertelt de organisator. Al vroeg in de ochtend ziet hij het kwik op 27 graden staan en hij weet dat het zal oplopen tot bijna veertig graden. „Dat is te warm, zeker met kinderen. Het is vandaag gewoon erg extreem weer.”

Grilliger weer

En dat weer is er steeds vaker. Van hoosbuien tot windstoten en nu dus de hitte. „Onze generatie maakt veel mee. De laatste tijd is heftig”, verzucht de kermisorganisator. „Er is steeds grilliger weer. Ook de hoeveelheid onweersbuien was in het verleden minder.”

Daarom houdt Duursma nauwlettend het weer in de gaten voor woensdag. Als het dan op tijd afkoelt, gaan de attracties vanaf twee uur ’s middags open in plaats van om twaalf uur.

Eerste Kids Kermis

„Gelukkig worden er vanaf donderdag mooie temperaturen van de rond de twintig graden verwacht”, zegt Duursma. De Kids Kermis XXL, zoals de kermis heet, is namelijk nog tot en met 26 juli in het centrum van Nijverdal te bezoeken.

Deze zomerkermis is er voor het eerst. Het wordt namelijk steeds moeilijker om een plek in buurt van het centrum te vinden voor een grotere kermis. Daarom zocht Duursma contact met de gemeente, de ondernemers en horeca voor een afgeslankte variant toegespitst op de kleintjes die wel op een winkelstraat of dorpsplein past. „Corona neemt en geeft. Iets wat het heeft opgebracht is dit nieuwe concept”, aldus de ondernemer.