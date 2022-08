Geënt maar toch verboden

Heel jammer, vindt voorzitter Wim Nieuwenhuis van De Eendracht. „Ze zijn allemaal geënt maar mogen toch niet komen. Heel veel eigenaren denken nu ‘waarom moet ik ze nog laten enten’ omdat ze er verder toch niets mee mogen. En soms denken ze dat ze gewoon maar moeten stoppen met het fokken. Want er is elke keer wel wat.” Heel erg zonde, vindt Nieuwenhuis het. „Want daarmee gaat ook een stuk cultuurgoed verloren. We fokken rassen die al honderden jaren oud zijn.”

Kip zonder kip

Zeldzame rassen

Zelf fokt Nieuwenhuis sierduiven en is daarmee één van de weinige in Nederland die zeldzame rassen kweekt. Al meer dan veertig jaar is hij lid van de vereniging die uit Rijssen komt en sinds kort ook de voorzitter. „Zestig leden hebben we nu en dat aantal blijft constant. We hebben vorig jaar ons honderdjarig bestaan gevierd en we blijven zo ook nog wel even doorgaan.” Een eigen onderkomen heeft de vereniging niet omdat het niet rendabel genoeg is. Voor tentoonstellingen of om op avonden bij elkaar te komen huren ze meestal een ruimte van Postduivenvereniging Luchtvermaak.