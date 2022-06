Klant AH Hellendoorn duwt winkelwagen tegen gemaskerde overvaller: ‘Opdonderen jij’

Special Olympics Thijs Wilps (9) uit Hellen­doorn is een doorzetter achter de racerunner: ‘We denken juist dat hij alles wél kan’

Als Thijs Wilps (9) tijdens de Pre-Games van de Special Olympics vol gas met zijn groene racerunner over de baan rent, lopen de emoties bij moeder Jolanda hoog op. Drie medailles sleept hij in de wacht. „Een leven lang in de rolstoel? Dat zullen we nog wel eens zien, dacht Thijs.”

4 juni