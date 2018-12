Koe zorgt voor ravage op A1 bij Enter: bedrijfsbus belandt op de kop

De bestuurder van de bestelbus raakte in de slip en is meerdere keren over de kop geslagen. De bus kwam op de kop terecht, waarna de bestuurder met onbekend letsel naar het ziekenhuis is gebracht. De vrachtwagen heeft de koe hard geraakt en flinke schade opgelopen. De koe heeft deze klap niet overleeft. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Hoe de koe op de A1 is gekomen is niet bekend.