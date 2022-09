Komt er een grote uitkijktoren boven op de Holterberg? Daar ziet het wel naar uit

Een uitzicht over de heuvels, heide, bossen en de Canadese begraafplaats. Dat is wat bezoekers te zien krijgen, als ze de toren beklimmen. Met onderweg allerlei weetjes over de Sallandse Heuvelrug en de Holterberg. Tot in detail is al uitgewerkt wat je straks kunt doen in de toren, die vlak bij het Holterbergplein moet komen.