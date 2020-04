Koning videobelt met naamgenoot in Rijssen op dagbesteding, ‘wat een aardige meneer!’

Geen feest, maar bevrij­dings­vlag­gen wapperen volop in Banninks­weg in Nijverdal

3 april NIJVERDAL - De ‘bevrijdingsweek’ van de gemeente Hellendoorn is vrijdag begonnen. Geen grote festiviteiten, maar via het nodige vlagvertoon wordt op een veel bescheidener wijze toch het einde van de Duitse bezetting gevierd. ‘Samen zijn we sterk’.