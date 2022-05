Koning woont op 1 juli overdracht Moluks monument in Wierden bij: ‘Uniek gedenkteken dat herinnert aan woonoord’

Het idee voor het gedenkteken ontstond in 2018. „We vonden het heel raar dat er niks bestond dat ons het Molukse woonoord Vossenbosch deed herdenken”, zegt Theo de Putter. Hij is voorzitter van de stichting die komst van het kunstwerk voorbereidde naar de plek op de hoek van de Bruine Hoopsweg en de Oude Zwolseweg in de Wierdense buurtschap.

Woonoord Vossenbosch sloot in 1972

De voormalige militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) bivakkeerden vanaf 1951 in de buurt met hun gezinnen bivakkeerden in de barakken van woonoord Vossenbosch. Dat sloot in 1972. Toen waren de meeste Molukkers al enige tijd verhuisd naar een eigen woonwijk in Wierden, waar veel van hen nog steeds wonen.

Quote Aanwezig­heid van koning Willem Alexander erg waardevol moment voor onze Molukse gemeen­schap Doret Tigchelaar, burgemeester

Het monument in Hoge Hexel, een ontwerp van kunstenaar Okke Weerstand uit Tollebeek, is het eerste in heel Nederland dat door de plaatselijke bevolking geschonken is aan hun Molukse dorpsgenoten. „De aanwezigheid van koning Willem Alexander op 1 juli is de kroon op het werk van de Stichting Monument Vossenbosch en een bijzonder waardevol moment voor onze Molukse gemeenschap”, zegt burgemeester Doret Tigchelaar van Wierden trots en verheugd.

Stilstaan bij leven in Vossenbosch

Het bezoek van de koning begint op 1 juli om 14.00 uur met een bijeenkomst voor genodigden in de Molukse kerk Eben Haëzer aan de Chris Soumokilstraat in Wierden. Tigchelaar: „Daar wordt stilgestaan bij de aankomst van de Molukkers in Wierden en het leven in woonoord Vossenbosch. Vervolgens komt de integratie van de Molukse gemeenschap in Overijsse aan bod. Tot slot vertellen betrokkenen over hoe zij de geschiedenis van de Molukse gemeenschap levend houden.”

Aansluitend brengt Willem Alexander een bezoek aan het Monument Vossenbosch in Hoge Hexel. „De koning krijgt ter plekke uitleg over de symboliek van het monument en het tot stand komen ervan. Hierna draagt de Stichting Monument Vossenbosch het monument in zijnaanwezigheid over aan de Molukse gemeenschap in Wierden. Tot slot spreekt de koning met diverse Molukkers van de eerste, tweede en derde generatie over hun ervaringen en gevoelens bij de tijd die zij doorbrachten in woonoord Vossenbosch, hun integratie en over de toekomst”, vertelt de burgemeester.

Bezoek te volgen op groot beeldscherm

De samenkomsten in de Molukse kerk en het programma bij Het Vossenbosch zijn bedoeld voor een uitgenodigd gezelschap. Belangstellenden die 1 juli om 14.00 uur het ontvangstmoment van de koning wensen mee te maken, zijn van harte welkom bij het kerkgebouw aan de Chris Soumokilstraat. Via een rechtstreekse verbinding kunnen zij dan buiten op een groot scherm het programma in de kerk volgen.