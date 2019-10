Koninklijke familie Abu Dhabi neemt Avonturenpark Hellendoorn over

‘Groningse taferelen’ langs kanaal in Daarler­veen

10 oktober DAARLERVEEN - Het vervangen van damwanden in het kanaal Almelo-De Haandrik zorgt niet alleen in Geerdijk en Vroomshoop, maar ook in Daarlerveen voor veel overlast. Er zijn al zeker dertig schadegevallen gemeld in dit dorp, die variëren van waterschade tot verzakkingen van huizen.