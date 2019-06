Koor Pajoko in Hellendoorn sluit jubileumjaar af met optreden in kerktuin

Logistiek dienstver­le­ner verhuist van Rijssen naar Hengelo

11:04 RIJSSEN/HENGELO - TransHeroes Real Estate BV is de nieuwe eigenaar van het voormalige kantoorgebouw van Essent op de hoek van de Slachthuisweg, Wegtersweg en Weideweg in Hengelo. Het bedrijf is nu nog gevestigd in Rijssen.