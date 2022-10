Korfballer Roy Hofstede is bij NKC’51 terug op vertrouwde grond: ‘Ik wil nog een aantal jaar op niveau spelen’

fotoserie In Beeld | Horror, zombies en griezelen op eerste avond Screams in Avonturen­park Hellen­doorn

HELLENDOORN - Griezelen in Avonturenpark Hellendoorn! Halloween staat voor de deur en dat betekent dat het pretpark weer in het teken staat van Screams. Doodenge kostuums en schreeuwen die door merg en been gaan. Nee, wie niet van horror houdt is in Hellendoorn niet op het goede adres. Fotograaf Lenneke Lingmont legde het griezelige tafereel vast in doodenge foto's!

16 oktober