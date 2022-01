Kraan van wagen vol kadavers breekt af: auto rijdt vol op de brokstukken bij Holten

De vrachtwagen van de Rendac was onderweg met dode dieren die opgehaald waren. De beesten worden met een kraan bovenin de laadbak gehesen. Maar de kraan was na afloop van de laatste klus niet goed vastgezet.

Bord tegen de vlakte

De bestuurder had de kraan waarmee de dode dieren afgevoerd worden niet goed vastgezet. De kraan sloeg het blauwe bewegwijzeringsbord tegen de vlakte. Toen de chauffeur daarop zijn vrachtwagen aan de kant zette, was het al te laat: een achterop komende auto uit de richting van Bathmen was op het omgeslagen bord geklapt.

De klap was zo heftig dat de airbags uitklapten. De man en vrouw in de auto kwamen met de schrik vrij. De weg tussen Dijkerhoek en Holten is dicht. Het ongeval is net voor de ongelijkvloerse kruising met N332 (Heeten-Lochem) gebeurd. Er ligt veel olie op het wegdek door het ongeval. De N344 is daardoor naar verwachting nog enkele uren dicht tussen Holten en Dijkerhoek.