Kraantje Pappie en Famke Louise naar Dauwpop

‘Kloas’ is na 20 jaar terug in Holten

11:21 HOLTEN - Vooral vanwege de kinderen sloten Erik en Joske in ’t Hof van Kloas in ’t Hof twintig jaar geleden de deuren van hun winkel in Holten. Uitgerekend dochter Cyril zorgt ervoor dat Holtenaren vanaf vandaag weer in eigen dorp terechtkunnen voor dagverse zuivelproducten.