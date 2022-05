Kraker tussen Hellendoorn en De Zweef is ook duel tussen vader en zoon Benneker: ‘Deze wedstrijd leeft’

Bouw van 19 woningen in Hellen­doorn moet helpen ‘het treintje van de woning­markt vaart te geven’

HELLENDOORN - Op de plek van de oude basisschool De Blenke aan de Leerlooierstraat in Hellendoorn gaat woningcorporatie Reggewoon totaal negentien nieuwe woningen bouwen. De sloop en het bouwrijp maken van het perceel regelt de gemeente Hellendoorn. Bestuurder John Olde Olthof van Reggewoon: „Ik ben heel blij dat we weer woningen in Hellendoorn kunnen bouwen.”

26 april