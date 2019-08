Kroaat mag niet rijden met in Wierden gekochte vrachtwagen en sleept Mercedes Benz voor de rechter

Hoezo willen jongeren in Rijssen en Holten geen vrijwilli­gers­werk doen?!

11:54 RIJSSEN - Volgens de initiatiefnemers van het project Connect willen jongeren best vrijwilligerswerk doen. Als het maar flexibel is en ze iets kunnen doen dat écht leuk is. Daarom wordt er in september een matchavond gehouden en vervolgens op 12 oktober een doe-ochtend. Een ochtend waar groepen mensen elkaar helpen. „Ons motto is: Energie geven is energie krijgen.”