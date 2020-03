Kroegbaas Haarle in onzekerheid: ‘Hoeveel geld krijg ik terug? Kan ik niet beter sluiten?’

Eén van die regelingen is de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Bedoeld voor werkgevers die te maken hebben met ten minste 20 procent verwacht omzetverlies.



Rijksoverheid heeft online een lijstje dat duidelijkheid moet geven. Valt je hele omzet weg, dan bedraagt de tegemoetkoming 90 procent van de loonsom van de werkgever. Valt 50 procent weg, dan is die tegemoetkoming 45 procent.



Maar daarin zit ’m voor Schrijver juist de onduidelijkheid. Want wat als hij aantoonbaar minder dan 100 procent aan omzet is misgelopen? Gelden voor hem dan bijvoorbeeld de regels voor ondernemers die 50 procent zijn misgelopen?



„Ik verlies 85 procent. Daar lees ik niks over. Wat krijg ik dan? Als ik dat donderdag niet weet, gooi ik alles dicht.” Dan is hij over een tijdje nagenoeg 100 procent aan omzet misgelopen, maar krijgt hij wél mooi 90 procent terug, zo redeneert hij.