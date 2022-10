Kruiden snuiven en proeven in Generatietuin Wierden? Dat kan straks, als er genoeg geld wordt opgehaald

Een kruidentuin levert smakelijke producten op voor in de keuken en ziet er ook nog eens fraai uit. Kruidentuinen zijn bovendien goed voor de biodiversiteit. De vele planten trekken vaak grote aantallen verschillende insecten en die trekken weer andere dieren aan.

QR-codes

Het plan van de stichting Generatietuin Wierden is om na de aanleg bordjes in de tuin te plaatsen, waarop bezoekers allerlei informatie kunnen vinden over de geplante kruiden. Dat gebeurt niet middels een berg tekst op de borden, maar via QR-codes. Publiek kan op die manier een scan maken met de mobiele telefoon en vervolgens op internet de info lezen.

‘Ook hebben we plannen om recepten delen’, meldt de organisatie, want de nieuwe kruidentuin krijgt eveneens een culinaire functie. Hoe die functie er precies uit gaat zien, is nog niet bekendgemaakt. De verwachting is dat bezoekers op locatie kunnen proeven en eventueel lokaal verbouwde kruiden kunnen aanschaffen.

Crowdfunding

Als alles volgens plan verloopt, willen de 25 vrijwilligers van de stichting in mei van 2023 beginnen met de aanleg van het nieuwe stukje Generatietuin. Daar is nog wel wat financiële hulp bij nodig, want de kosten zullen rond de 2000 euro liggen. Vandaar dat er een crowdfunding is opgestart. De organisatie is inmiddels goed op weg. In de afgelopen dagen werd al meer dan 900 euro ingezameld via het platform samenvoordebuurt.nl.

Als de actie meer geld oplevert dan nodig is voor de aanleg, dan wordt het overige geld in andere vernieuwingen voor de Generatietuin gestoken. Zo zijn de beheerders al enige tijd aan het sparen voor een nieuwe zitgrasmaaier. Die kost ongeveer 1000 euro.

Generatietuin?

De Generatietuin is een initiatief van een groep Wierdenaren die enkele jaren geleden op een halve hectare grond aan de Akkerwal een speciale tuin aanlegde. De tuin is open voor bezoek en het belangrijkste doel is dat mensen van allerlei leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Bezoekers kunnen er een ommetje maken over de wandelpaden, simpelweg een kijkje nemen of langsgaan bij de naastgelegen bijenstal.

generatietuinwierden.nl