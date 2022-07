Kunstgrasveld als warmtebron? Proefveld in Zwolle moet gelijk van bedrijf uit Haarle aantonen

Kunst van Milou (17) uit Wierden hangt binnenkort in Stedelijk Museum Amsterdam: ‘Soort Sagrada Familia waar je naar blijft kijken’

WIERDEN - Ze is nog maar 17 jaar oud, maar hangt straks al met haar eerste eigen meesterwerk in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Zie het Twentse multitalent Milou Laroussiyen (17) uit Wierden maar eens te stoppen. „Oh ja, ik ga ook sculpturen maken. En een film.”

