Kunstwandelroute wijst op stratenpatroon in Wierden: ‘Bijzondere manier van bouwen’

VIJF VRAGEN AANWIERDEN- De Historische Kring Wederden houdt zaterdag een kunstwandelroute. Dat past in de Week van de Amateurkunst. Onder begeleiding van een gids komen deelnemers meer te weten over de kunstobjecten. Volgens Leta Evers van de HKW heeft Wierden een rijke collectie aan straatkunst.

Waarom een kunstwandeling?

„Wij willen graag de achterliggende verhalen vertellen van de openbare kunstobjecten in Wierden. Voor veel Wierdenaren zijn al deze kunstwerken wel bekend, maar de verhalen achter deze objecten kennen zij vaak niet. In een wandeling van 1,5 kilometer kom je hierover meer te weten.”

Wat is er tijdens de wandeling te zien?

„De route gaat langs verschillende soorten kunstwerken. Een daarvan is de klokkenstoel naast het gemeentehuis. De klok is door de voormalige Belgische partnerstad Maldegem cadeau gegeven ter gelegenheid van een stedenband jubileum. Dat zijn verhalen die veel mensen niet weten en die hoor je tijdens deze wandeling.”

Welk kunstwerk tijdens de route is bijzonder?

„We komen tijdens de route ook langs het gevelmozaïek gemaakt door Enschedeër Hans Morselt. Dit kunstwerk zat eerder in het oude postkantoor in Wierden. Tijdens de sloop hebben wij ons ingezet om dit stuk bewaard te houden. Dat is gelukt en deze is nu teruggeplaatst op de buitenmuur van appartementencomplex De Schakel aan het vernieuwde stationsplein.”

Welk ander thema komt in wandeling aan bod?

„Naast de kunstwerken besteden wij ook aandacht aan de bouwkundige historie van Wierden. Het centrum van Wierden is opgebouwd uit driehoeken. Onderweg zullen we op plekken stoppen waar dit nog goed te zien is. De straten vormen hier allemaal driehoekige vormen. Dit is een bijzonder manier van bouwen die je op weinig plekken ziet. ”

Voor wie is de wandeling interessant?

„De wandeling is te lopen door jong en oud en specifiek bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in de achtergrondverhalen van de Wierdense kunstobjecten. We eindigen de tocht bij ons eigen gebouw. Daar is ook een expositie met het thema jumelage, wat gaat over de historie van de Wierdense stedenbanden.”

De kunstwandeling vindt zaterdag 17 en woensdag 21 september plaats vanaf 14.00 uur. Mensen kunnen zich opgeven via secretariaat@historischekringwierden.nl of via 0546-572651. De kosten voor deelname bedragen twee euro per persoon.