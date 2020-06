‘Laagvlieger’ rijdt 71 kilometer te hard in Haarle

Maatje Inge helpt als eenzame Marieke uit Enter op weg naar meer geluk

12 juni ALMELO/ENTER - Marieke* heeft grote moeite om in het dorp Enter haar plaats te vinden. Ze mist haar vriendinnen die ze achterliet om bij haar geliefde te wonen. Hij is vrachtwagenchauffeur en vaak weg. Ze is eenzaam. Nu heeft ze een maatje, Inge. Die helpt haar op weg. „Ik heb weer meer energie en voel me vrijer in m’n hoofd”, zegt Marieke. Zo pakt Twente eenzaamheid aan.