Lange strijd voor Holtense koopzondag, die nóg moeizaam op gang komt: ‘Het heeft tijd nodig’

Buurtbewo­ner hoort knal: explosie in riool in Wierden

WIERDEN - In Wierden is zondag aan het begin van de middag een explosie geweest in een riool. Een buurtbewoner hoorde de knal en schakelde de hulpdiensten in. De brandweer ging meten met explosiemeters en constateerde inderdaad verhoogde waardes.

14:56