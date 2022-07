Leegstaande boerderij in Rijssen in brand: ‘Laten hem grotendeels gecontroleerd afbranden’

Triathlon Holten: Spaanse en Franse zeges

Na twee jaar afwezigheid keerde de triatlon van Holten terug op de (internationale) kalender voor de 36ste editie. De Beuningse triatlete Rachel Klamer hoopte zaterdag weer als eerste over de finish te komen in ‘haar’ Holten. Maar zover kwam het niet. Bij zowel de mannen als bij de vrouwen zat een Nederlandse zege er geen moment in.

