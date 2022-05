Leegstaande boerderij uitgebrand aan Geskesdijk in Rijssen, veel rookontwikkeling

Kraker tussen Hellen­doorn en De Zweef is ook duel tussen vader en zoon Benneker: ‘Deze wedstrijd leeft’

HELLENDOORN/NIJVERDAL - Bart Benneker (31) is bij Hellendoorn bezig aan zijn vierde seizoen, zijn vader Richard (63) is sinds anderhalf jaar voorzitter van competitiegenoot De Zweef. De verenigingen treffen elkaar zaterdag in Hellendoorn. Aan de hand van drie stellingen blikken vader en zoon vooruit op het duel.

