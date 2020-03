Leerlingen krijgen drie weken schoolwerk mee naar huis in Hellendoorn

Topdrukte bij Twentse welzijnsin­stel­ling: ‘Ouderen laten maaltijden nu thuisbezor­gen’

10:32 NIJVERDAL/WIERDEN - Topdrukte bij welzijnsorganisatie De Welle in Wierden en Nijverdal. Nu ouderen niet meer in grote groepen samen mogen eten, neemt het aantal bestellingen van thuismaaltijden toe. Directeur Laura Westerik probeert elke plek in de organisatie dubbel bezet te houden, voor het geval een personeelslid ziek wordt.