Leerlingen zijn een week lang de baas over tompoucen en rookworsten van Hema in Rijssen

Niet dat al die jongelui tegelijk in de winkel rondlopen. Hun inzet is over de week verdeeld. Zodat iedereen de kans krijgt praktijkervaring op te doen in een echte winkel. Met echte klanten. „Ja, dit is wel wat anders dan een rollenspel op school”, zegt docent Jamar Pluimers van het ROC van Twente. Hij ziet nu van dichtbij hoe zijn studenten onder druk presteren. Hetzelfde ziet Bert Veenstra gebeuren.