Lessen niet meer alleen in de klas, maar ook op het leerplein: Rijssense basisschool officieel geopend

RIJSSEN - Tevreden kijkt directeur Bertin Gerritsen van In den Climtuin terug op het bouwproces, maar nog blijer is hij nu alle leerlingen en collega’s kunnen genieten van het nieuwe schoolgebouw. „Het is niet meer beknellend.”

De bouw van de school aan de Casparus B.J. Landweerlaan in Rijssen is nu officieel afgerond, maar aan het begin van het schooljaar mocht Gerritsen de sleutel al in ontvangst nemen en er werden al lessen gegeven. „We zijn blij dat we weer helemaal onze eigen plek hebben. Het oude schoolgebouw was gedateerd en tochtig, waardoor het niet meer optimaal te gebruiken was", aldus Gerritsen.

Quote Op de leerplei­nen kunnen de leerlingen van verschil­len­de groepen samenwer­kend aan de slag Bertin Gerritsen, directeur In den Climtuin

Dat is nu verleden tijd. „We zitten echt in een geweldig nieuw en fris gebouw. Het is van alle gemakken voorzien, bijvoorbeeld een goed klimaatsysteem. Dat kenden we niet. Los daarvan is het gebouw zo ingericht dat we er optimaal les in kunnen geven. Dat hoeft niet alleen in de lokalen, maar kan ook op de speciaal gemaakte leerpleinen. Op die locaties kunnen leerlingen van verschillende groepen ook samenwerkend aan de slag. Dat is een hele verbetering en past bij het onderwijs van nu.”

Gericht inrichten

Ondanks dat het nieuwe schoolgebouw nu officieel klaar is, moeten er hier en daar nog wel een paar puntjes op de i worden gezet. Gerritsen: „Een paar kleine dingen moeten er nog gebeuren, zoals bijvoorbeeld de definitieve inrichting van de leerpleinen. Daar hebben we bewust nog even mee gewacht. We kunnen de ruimtes inrichten aan de hand van de ervaringen die we tot nu toe hebben opgedaan. Dan weet je pas echt waar je behoefte aan hebt.”

Feest

Deze vrijdag is het dan eindelijk feest op de school. „We vieren met al onze leerlingen de ingebruikname van het nieuwe gebouw. We hebben verschillende activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Daarnaast hebben een tekenwedstrijd gehouden en de drie winnaars mogen de school openen door het lintje door te knippen.”

Lerarenkamer

Tijdens de bouw kregen de meeste leerlingen les in de voormalige basisschool de Salto. Eén groep kreeg onderdak in basisschool De Ronde Maat, dat net als In Den Climtuin onderdeel is van de Reformatorische Scholenvereniging Rijssen (RSVR). De leraren zaten er soms op een bankje in de gang. Daaraan komt nu een eind met een fijne lerarenkamer in het nieuwe gebouw.