Linda uit Nijverdal opent B&B boven haar woonwinkel De Markies: ‘Nog heel wat schilderwerk te doen’

Roep om meer bewakingcamera’s in Wierden wordt luider: ‘Ze trapten er afgelopen zomer nog 30 fietsen in elkaar’

WIERDEN - De maat is vol. Er moet zo snel mogelijk camerabewaking komen bij het NS-station in Wierden. Die oproep heeft nu ook het gemeentehuis bereikt. De oorzaak? Wekelijkse vernielingen en een stevige toename van het aantal (fiets)diefstallen. Een probleem dat overigens niet alleen in de stationsomgeving speelt. „We kunnen nog wel een paar hotspots meer bedenken.”

5 december