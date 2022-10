‘Lobbyist van God’ knielt samen met Rijssenaren op het Schild: ‘Misschien heb ik dit wel even nodig’

10 miljoen euro te duur voor een fietstun­nel? ‘Veiligheid is onbetaal­baar’

NIJVERDAL - De aanleg van twee fietstunnels is waarschijnlijk de beste manier om de veiligheid op een gevaarlijke rotonde in Nijverdal te garanderen. Maar het prijskaartje dat hieraan hangt is 10 miljoen euro. Dat is maar liefst vier keer hoger dan tot nu toe gedacht. „Dit is gigantisch.”

4 oktober