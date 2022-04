Lokaal Hellendoorn belooft verandering in politiek, maar kiest meteen al voor macht van getal

Tijdens de eerste vergadering van de nieuwe raad bleek direct dat sprake is van een nieuwe politieke realiteit. Lokaal Hellendoorn zorgde bij de laatste verkiezingen voor een politieke aardverschuiving en heeft sindsdien met 13 van de 25 zetels een absolute meerderheid in de raad. De vraag was hoe de lokalo's in praktijk zouden omgaan met die nieuw verworven machtspositie. En deze week bleek dat wat met de mond wordt beleden in werkelijkheid heel anders kan uitpakken.