Lokaal Hellendoorn, VVD en GroenLinks gaan nieuw college in Hellendoorn vormen, vrijdag groen licht verwacht

Formateur Trees Vloothuis vertelt dat de onderhandelaars van de drie bovengenoemde politieke partijen begin deze week overeenstemming hebben bereikt over een akkoord op hoofdlijnen. Dat wordt nu voorgelegd aan de fracties én de leden. Ze verwacht dat hiervoor vrijdag groen licht wordt gegeven. Dat laatste geldt ook voor de vier wethouders, die het collegebeleid vanaf eind mei in praktijk moeten gaan brengen.

Vier wethouders

Vloothuis wil de namen van deze ‘ poppetjes’ echter nog niet noemen en gaat evenmin in op de vraag of ze alle vier uit de gemeente Hellendoorn komen of dat toch is gekozen voor bestuurders van buitenaf. Wel is duidelijk dat Lokaal Hellendoorn, de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen, twee wethoudersposten krijgt en de VVD en GroenLinks elk één.

Quote Het waren open en construc­tie­ve gesprekken, waarin soms ook stevig werd gediscussi­eerd Trees Vloothuis, formateur

De Hellendoornse liberalen maakten voor de verkiezingen al duidelijk dat Reina Berends en Egbert Nijenbanning hun kandidaten voor een wethouderspost zijn. Wie van de twee het uiteindelijk gaat worden, is afhankelijk van de portefeuille, die de VVD in het nieuwe college krijgt toegewezen.

Bij Lokaal Hellendoorn werden eerder de namen van zowel fractieleider Annemarie Dubbink als raadslid Matthijs Knobben genoemd, maar het is onduidelijk of zij beiden nog in de running zijn voor het wethouderschap. Knobben moet in dat geval zijn eigen advocatenpraktijk opschorten. GroenLinks had een ‘wethouderskandidaat van buitenaf’, maar deze vrouw is naar verluid niet meer beschikbaar voor deze functie.

‘Voortvarend te werk’

Vloothuis: „We hebben sinds mijn aantreden als formateur op 13 april zes gesprekken met elkaar gevoerd en zijn daarbij zeer voortvarend te werk gegaan. Dat was mogelijk, omdat de inhoudelijke verschillen niet enorm groot waren. Het waren open en constructieve gesprekken, waarin soms ook stevig werd gediscussieerd. Dan ging het vaak over de gevoelswaarde van een woord, waarbij de partijen verduidelijking aan elkaar vroegen en kregen. En dat laatste is belangrijk, want papier is geduldig.”

‘Inwoner aan zet’

Ze geeft aan dat in het akkoord op hoofdlijnen behalve aan (landelijke) thema’s als wonen, klimaat, jeugdzorg en financiën ook veel aandacht is besteed aan de nieuwe bestuursstijl en democratische vernieuwing. „De inwoner is aan zet en moet al op voorhand meer worden betrokken bij het gemeentelijke beleid”, legt Vloothuis uit. Het afscheid van het zittende college is volgens haar op 20 mei gepland en ze verwacht dat ‘de nieuwe ploeg’ kort daarna officieel wordt geïnstalleerd en de raad op dat moment ook het akkoord op hoofdlijnen bespreekt.