Lokaal Hellendoorn zet streep door bouwplan Helders Bloei: ‘Complex te massaal, appartementen te duur’

Gerrit (85) gooide zijn charmes in de strijd om Diny (79) te veroveren in café Spekhorst in Rijssen

RIJSSEN - Zij is druk, een enorme flapuit. Hij is wat meer gesteld op zijn rust en de stilte. Maar wat hebben Diny (79) en Gerrit (85) Alferink dan wel gemeen? „Humor staat bij ons hoog in het vaandel en we zijn enorme gezelligheidsmensen.” Het echtpaar viert woensdag het diamanten huwelijk in het appartement aan de Wierdensestraat in Rijssen.

